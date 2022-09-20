Лос-Анджелес, США, , 19:36 — REGNUM Солист группы Maroon 5 Адам Левин ответил на обвинения блогера Самнер Строу в его неверности жене, модели Бехати Принсле. Он опубликовал пост с объяснениями в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 20 сентября.

Адам Левин, солист группы Maroon 5 Скриншот с YouTube

Артист признался, что был не до конца честен со своей беременной женой и за спиной у неё флиртовал со Строу, которая ранее заявила об их тайном романе. Однако Адам Левин отрицает их романтические отношения, хоть и считает, что «перешёл черту».

«Моя жена и семья — это все, что меня волнует в этом мире. Быть настолько наивным и глупым, чтобы рисковать единственной вещью, которая действительно имеет для меня значение, было величайшей ошибкой, которую я когда-либо мог совершить. Я никогда не сделаю это снова. Я беру на себя полную ответственность. Мы пройдем через это, и мы пройдем через это вместе», — прокомментировал ситуацию Левин.

Ранее Самнер Строу заявила, что Адам Левин встречался с ней около года втайне от жены. Блогер решила рассказать о романа после того, как один из её знакомых узнал о нём, и пригрозил продать эту историю журналистам.

ИА REGNUM напоминает, что 7 сентября СМИ сообщили о третьей беременности Бехати Принсле. Модель и Адам Левин уже воспитывают двоих дочерей.

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