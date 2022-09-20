Москва, 20 сентября 2022, 19:30 — REGNUM Воссоединение с Россией является гарантом безопасности Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 20 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Именно поэтому решение о проведении референдума о воссоединении народной республики и России было принято сейчас, ещё до выхода к государственным границам ДНР.
«У нас люди от одномоментных обстрелов погибают десятками. Нужны более решительные шаги. И мы видим безопасность для наших граждан, только путем воссоединения с Россией», — сказал Пушилин.
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