Энергодар, Бывш. УССР, , 19:30 — REGNUM В результате артиллерийского обстрела боевиками ВСУ территории Запорожской АЭС в городе Энергодаре повреждён спецкорпус и системы охлаждения станции, сообщает 20 сентября пресс-служба городской администрации.

Энергодар. Станция АЭС DENAMAX

Обстрел вёлся осколочно-фугасными снарядами.

«Повреждения получили: спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции», — указано в сообщении пресс-службы.

По счастливой случайности никто из работников АЭС и охраняющих станцию бойцов Росгвардии не пострадал.

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