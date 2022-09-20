Энергодар, Украина, 20 сентября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В результате артиллерийского обстрела боевиками ВСУ территории Запорожской АЭС в городе Энергодаре повреждены спецкорпус и системы охлаждения станции, сообщает 20 сентября пресс-служба городской администрации.

DENAMAX Энергодар. АЭС

Обстрел вёлся осколочно-фугасными снарядами.

«Повреждения получили: спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции», — указано в сообщении пресс-службы.

По счастливой случайности никто из работников АЭС и охраняющих станцию бойцов Росгвардии не пострадал.