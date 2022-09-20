Москва, , 19:26 — REGNUM Решение провести референдум о воссоединении с Россией до выхода к государственным границам Донецкой Народной Республики продиктовано необходимостью обеспечить безопасность жителей ДНР. Об этом 20 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Референдум в ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, киевский режим при масштабной поддержке коллективного Запада всячески препятствовал освобождению всей территории ДНР.

«Мы неоднократно отмечали, что целесообразно выйти на административные границы ДНР, а потом провести референдум. Но противник пытается тянуть время и в этом ему способствует коллективный Запад. Поставляя военную технику и наемников. Эта ситуация шла бы по нарастающей. Поэтому проведение референдума и вхождение в состав России является новым уровнем безопасности для наших граждан», — сказал Пушилин.

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