Москва, 20 сентября 2022, 19:26 — REGNUM Решение провести референдум о воссоединении с Россией до выхода к государственным границам Донецкой Народной Республики продиктовано необходимостью обеспечить безопасность жителей ДНР. Об этом 20 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, киевский режим при масштабной поддержке коллективного Запада всячески препятствовал освобождению всей территории ДНР.
«Мы неоднократно отмечали, что целесообразно выйти на административные границы ДНР, а потом провести референдум. Но противник пытается тянуть время и в этом ему способствует коллективный Запад. Поставляя военную технику и наемников. Эта ситуация шла бы по нарастающей. Поэтому проведение референдума и вхождение в состав России является новым уровнем безопасности для наших граждан», — сказал Пушилин.
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