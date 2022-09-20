Улан-Батор, , 19:25 — REGNUM Сомон Мост аймака Ховд, что находится в западной части Монголии, закрыт на карантин из-за одного случая бубонной чумы. Об этом сообщила администрация аймака Ховд.

Бактерия чумы Voyagerloin.com

По данным Национального центра изучения зоонозных инфекций Монголии, 11 сентября в сомоне Цэцэг а 17 сентября в сомоне Жаргалант аймака Ховд зарегистрированы два случая бубонной чумы.

В Монголии с 3 августа 2021 года действует трехлетний запрет охоты на распространителей заболеваний — сурков. Подобные защитные меры принимались в 2005, 2006, 2014 и 2017 годах.

Монголы считают мясо сурка деликатесом и, несмотря на запрет, продолжаются охотятся на них.