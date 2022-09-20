Рим, 20 сентября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Главный тренер римского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью дисквалифицирован на один матч итальянской Серии А. Об этом 20 сентября сообщается на официальном сайте лиги.

Aleksandr Osipov Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо

По информации источника, также дисквалификацию получил наставник «Лацио» Маурицио Сарри, тренировавший ранее «Наполи» и лондонский «Челси».

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил красную карточку в матче 7-го тура Серии А с «Аталантой». Португальский специалист выражал недовольство в адрес судьи из-за неназначенного пенальти

В восьмом туре чемпионата Италии сезона 2022/23 «Лацио» сыграет со «Специей», а «Рома» — с миланским «Интером».