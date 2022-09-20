Москва, 20 сентября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Курс рубля по отношению к доллару и евро опустился на торгах во вторник, 20 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,60 рубля, что на 44 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день также поднялся на 44 копейки и к закрытию сравнялся с долларом, составив 60,60 рубля.