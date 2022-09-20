Вологда, , 19:21 — REGNUM Более 200 добровольцев отправились в зону спецоперации из Вологодской области. Об этом в ходе прямой линии в соцсети «Вконтакте» сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень много желающих помочь на сопредельных территориях, и мы организовали такую работу через телефоны военкоматов, как только появились первые подобные обращения. На сегодня позвонило более 750 вологжан, которые хотели бы принять участие в специальной военной операции. Те, кто годен для службы по контракту, а это более двухсот человек, уже направлены в войска», — сказал Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, Кадыров призвал регионы РФ отправить в зону СВО по тысяче добровольцев.