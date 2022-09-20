Уфа, 20 сентября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Долгосрочные программы поставок белорусской техники сформируют в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Он сообщил, что отношения между Башкирией и Белоруссией сейчас стремительно развиваются, поскольку такую необходимость диктует сама жизнь.

Хабиров отметил, что руководство региона уделяет большое внимание кооперации с белорусскими предприятиями в сельском хозяйстве и промышленности.

«Есть хорошие примеры совместной работы с Минским тракторным заводом, компаниями «Гомсельмаш», «Запагромаш», Гомельским заводом литья и нормалей. Будем продолжать работу с Минским автозаводом по выпуску троллейбусов», — сообщил он.

Глава Башкирии добавил, что планируется также развивать и кооперацию в области станкостроения, поскольку в условиях санкционного давления имеется потребность в станках.

«Создание мощного станкостроительного кластера позволило бы нам обеспечить необходимым оборудованием предприятия Башкирии, других регионов России и Белоруссии», — сообщил он.

Хабиров напомнил, что 20 сентября в Уфу на международный конгресс «Транспорт и строительство» прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Сегодня мы договорились о формировании долгосрочных программ поставок. Они позволят нашим белорусским партнерам строить планы по производству техники на перспективу, а нам — заранее продумывать вопросы финансирования», — сообщил он.

Хабиров отметил, что взаимодействие с Белоруссией не ограничивается экономической составляющей.

«Вы знаете, что в следующем году Уфа примет десятый форум регионов России и Белоруссии. Будем развивать и гуманитарное сотрудничество, ближе познакомимся с культурой братского народа. Перспективы масштабные — работаем», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начинают строить завод по производству оборудования для обработки зерна. Этот проект реализовывает одна из белорусских компаний. Кроме этого, в Башкирии намерены разместить завод по производству шасси и спецтехники, которую выпускает МАЗ. Сейчас идет работа по определению площадки для этого предприятия.