Лос-Анджелес, США, , 19:16 — REGNUM Американский рэпер Kodak Black (Билл К. Капри) обратился к поклонникам с просьбой не снимать его на камеру в общественных местах. Об этом пишет портал HipHopDX.

Kodak Black Кадр из клипа Purple Stamp

По словам артиста, несанкционированная съёмка в каком-либо общественном месте может нести угрозу его безопасности. Капри также привёл в качестве примера недавнюю гибель своего коллеги PnB Rock (Раким Хашим Аллен), который активно освещал личную жизнь в интернете.

Напомним, PnB Rock был застрелен грабителем 13 сентября 2022 года. На момент гибели музыканту было 30 лет.

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