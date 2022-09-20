Бахмут, ДНР, 20 сентября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Успешное наступление в районе Артёмовска (ДНР) проводят бойцы ЧВК «Вагнера», сообщает 20 сентября телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Отмечается, что бойцы недавно заняли важный опорный пункт бандеровских боевиков, расположенный на территории электроподстанции. В этом убедились военкоры НМ ДНР, побывав в боевых порядках бойцов ЧВК «Вагнера».

Со своей стороны телеграм-канал «Рыбарь» отмечает, что ЧВК «Вагнера» контролирует перекрёсток на востоке Артёмовска в районе улицы Патриса Лумумбы, нанося удары по опорным пунктам бандеровских боевиков и подавляя выявленные огневые точки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бойцы ЧВК «Вагнера» уничтожили порядка десяти диверсантов ВСУ между Покровским и Клиновым пять дней назад.