Чикаго, США, 20 сентября 2022, 19:19 — REGNUM В американском городе Чикаго в одном из зданий произошел взрыв, повлекший частичное обрушение стен, сообщает 20 сентября местный телеканал NBC5.
По данным телеканала, в результате взрыва и обрушения несколько человек получили травмы.
Взрыв прогремел на верхнем этаже четырехэтажного кирпичного дома старой постройки. Обломками и осколками стекла повреждены припаркованные рядом автомобили.
На месте взрыва работают порядка десяти машин скорой помощи, прибыли сотрудники пожарной охраны.
Причины взрыва не установлены.
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