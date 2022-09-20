Чикаго, США, 20 сентября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В американском городе Чикаго в одном из зданий произошел взрыв, повлекший частичное обрушение стен, сообщает 20 сентября местный телеканал NBC5.

(сс) mark6mauno Полиция Чикаго

По данным телеканала, в результате взрыва и обрушения несколько человек получили травмы.

Взрыв прогремел на верхнем этаже четырехэтажного кирпичного дома старой постройки. Обломками и осколками стекла повреждены припаркованные рядом автомобили.

На месте взрыва работают порядка десяти машин скорой помощи, прибыли сотрудники пожарной охраны.

Причины взрыва не установлены.