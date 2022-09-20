Кемерово, , 19:15 — REGNUM Депутаты парламента Кемеровской области в двух чтениях приняли региональный закон «О внесении изменений в закон «Об образовании». Согласно документу обучающиеся на дому дети с ОВЗ будут обеспечены бесплатным питанием, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

Согласно принятому закону, правительство Кузбасса теперь наделено полномочием по установлению порядка обеспечения бесплатным питанием детей с ОВЗ, которые обучаются на дому, а также может принимать решение о замене питания денежной компенсацией.

Отметим, что в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в 12 статью регионального закона «Об образовании», разработанный минобром Кузбасса — о льготах для детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов при поступлении в вуз.