Москва, 20 сентября, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Член Совфеда Владимир Джабаров ответил канцлеру Олафу Шольцу на его заявление о том, что Германия не признает референдумы Донбасса.

Council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

«А давайте и мы теперь не признаём поглощение Федеративной Республикой Германии другого независимого немецкого государства — Германской Демократической Республики», — предложил сенатор в телеграм-канале.

Он напомнил, что там «не было никакого референдума и мнением граждан ГДР никто не интересовался».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам канцлера Шольца, «совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием мирового сообщества».

Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей о воссоединении с Россией пройдут в одно время с 23 по 27 сентября.