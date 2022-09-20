Нижний Новгород, 20 сентября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Более 100 претендентов выдвинули свои кандидатуры на должность министра строительства Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 20 сентября.

Кандидаты

Среди подавших заявки на участие в конкурсе на пост главы нижегородского минстроя оказались не только резиденты Нижегородской области, но и 15 кандидатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Тулы, Казани, Чебоксар, Пензы, Краснодара, Новосибирска, Магнитогорска, Сургута, Уфы, Ленинградской области и Хабаровского края.

В департаменте госуправления и госслужбы Нижегородской области сообщили, что завершен заочный этап отбора кандидатов на данную вакансию. Нового главу минстроя выбирают путем открытого конкурса.

Среди них есть сотрудники машиностроительной, кораблестроительной, атомной, нефтегазовой и других отраслей, а также чиновники.