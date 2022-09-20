Москва, , 19:10 — REGNUM Донецкая Народная Республика (ДНР) сохранит своё название в случае вхождения в состав России. Об этом 20 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Флаг ДНР Dnr-online.ru

В то же время глава народной республики отметил, что конституция его страны в случае вступления в состав РФ будет приведена в соответствие с российской.

«Для нас референдум и вхождение в состав России — это восстановление исторической справедливости и возвращение домой. Как будет называться Донецкая Народная Республика с учетом вхождения в состав России? Так и будет называться — Донецкая Народная Республика. У нас уже есть, все атрибуты государства. С нашим флагом наши защитники погибали, шли в бой, защищали интересы и большой России в том числе, поэтому логично, что флаг наш останется без изменений, а конституция будет адаптирована под российскую конституцию», — сказал Пушилин.

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