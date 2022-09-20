Ницца, Франция, , 19:08 — REGNUM Французский футбольный клуб «Ницца» рассматривает возможно назначения экс-наставника «Тоттенхэма» и «Пари Сен-Жермен» Маурицио Почеттино на пост главного тренера основной команды. Об этом 20 сентября сообщает издание ESPN.

Маурицио Почеттино Mithcell Sauvare

По информации источника, руководство «Ниццы» разочаровано неудачным стартом команды Люсьена Фавра в чемпионате Франции. После восьми сыгранных туров «Ницца» с двумя победами и восемью набранными очками занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1.

1 октября «Ницца» в матче 9-го тура французской Лиги 1 2022/23 встретится с «Пари Сен-Жермен». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.