Ярославль, , 19:07 — REGNUM Директор театра драмы имени Ф. Волкова Герман Громов почтил память погибшего в ДТП актёра и режиссёра, художественного руководителя театра Сергея Пускепалиса. Он произнёс речь на сцене театра перед спектаклем в рамках Международного Волковского фестиваля, который проходит в эти дни.

Сергей Пускепалис на сцене Волковского

«Великая трагедия произошла сегодня, не укладывается никак, невозможно в это поверить. Ушёл от нас, трагически, Сергей Витауто Пускепалис. Великий актёр, великий режиссёр, художественный руководитель нашего театра. Большой друг и боевой товарищ для многих-многих-многих людей. Человек просто неуёмной энергии, который сам заряжал всех вокруг. И помогал жить. Ему верили люди. Он говорил — живите, любите жизнь. И ему верили. Тяжёлое решение, конечно, пришлось нам принять, но мы приняли решение продолжать фестиваль, фестиваль должен быть продолжен. Спектакли должны идти. Это жизнь, это то, чему посвятил свою жизнь Сергей Витауто. Вечная память, царство небесное», — сказал Герман Громов.

К нему присоединился генеральный директор Государственного русского театра драмы им. Ф. Искандера в Республике Абхазия Иракли Хинтба.

«Конечно, всем нам очень тяжело, в Абхазии Сергея Витауто очень любили. И он любил Абхазию. Буквально в мае нынешнего года Волковский театр с грандиозным успехом выступил в городе Сухум. Вот мы приехали сюда, такая страшная новость, которую просто не принимает разум и чувства. Сегодня в спектакле прозвучит великий текст Фёдора Михайловича Достоевского и великая музыка Моцарта — «Реквием». И, знаете, это два абсолюта, два голоса, которые говорят о вечном. И те люди, которые оставляют след в наших душах, которые много очень сделали для всех нас, они тоже остаются в вечности. А в вечности есть только свет и только любовь», — сказал Иракли Хинтба.

Напомним, Сергей Пускепалис погиб в ДТП, произошедшем 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на трассе М-8. Погиб и находившийся за рулём автомобиля сотрудник театра Александр Синицын, проработавший в нём 20 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Чем запомнился ярославцам Сергей Пускепалис