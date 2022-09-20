Москва, 20 сентября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. 28-летний центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия пропускает тренировку национальную сборной России по футболу. Об этом 20 сентября сообщает издание «Чемпионат».

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

Стоит напомнить, что сборная России проводит тренировочные сборные. 24 сентября в сборная Кыргызстана в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной России. Матч пройдет в Бишкеке «Стадионе имени Долена Омурзакова».

В текущем сезоне Георгий Джикия принял участие в 11-ти матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки. Суммарно на поле футболист провел 877 минут.