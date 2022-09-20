Москва, , 19:02 — REGNUM Жители оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики (ДНР) также смогут принять участие в референдуме о воссоединении с Россией. Об этом 20 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, многие жители выехали с оккупированной киевским режимом территории ДНР, но это не помешает им проголосовать на освобожденной территории народной республики или России.

«Что касается территорий, которые находятся под контролем Киеву — их жители, которые выехали на безопасную территорию, они смогут проголосовать. Это тот механизм, который мы организовали», — сказал Пушилин.

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