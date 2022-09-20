Сыктывкар, 20 сентября 2022, 19:00 — REGNUM Погибшему офицеру Росгвардии из Коми Алексею Опацкому установят мемориальную доску в Сыктывкаре. Об этом сообщает правительство Коми.
«Командир оперативного взвода ОМОН «Зырянин», капитан полиции Алексей Опацкий погиб 7 марта этого года, сражаясь в бою в городе Изюм. В память о нём планируется установить мемориальную доску на фасаде школы № 1 им. И. А. Куратова», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее Алексею Опацкому было присвоено звание почётного гражданина Сыктывкара.
Как сообщало ИА REGNUM, уроженцу Коми Владимиру Носову, погибшему в ходе военной спецоперации, посмертно Героя России.