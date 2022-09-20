Запорожье, Бывш. УССР, , 19:01 — REGNUM Первый из добровольческих батальонов Запорожской области будет насчитывать в своих подразделениях 240 человек, сообщил 20 сентября глава ВГА освобожденного от нацистов региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, эти подразделения без предварительной подготовки и обучения в бой бросать никто не собирается.

«Мы первый батальон в Запорожской области будем создавать в количестве примерно 240 человек — пока что это так планируется. Две роты сделать… Это люди, которые вряд ли пойдут… на нулевую отметку боестолкновений, потому что у них недостаточно боевой подготовки, и без военной подготовки их никто туда не отправит», — сказал Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Балицкий подписал указ о формировании добровольческих батальонов в Запорожской области.