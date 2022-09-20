Ханты-Мансийск, 20 сентября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Из Югры в Макеевку (ДНР) 20 сентября доставлена новая партия гуманитарной техники. Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО.

Оперативный штаб правительства ХМАО Гуманитарная помощь

В Донбасс прибыли весы автомобильные ВА-К-20т-6 «Стандарт+», трансформатор силовой ТМГ 160/6/0,4, подстанция трансформаторная мачтовая МТП В/В 160/6/0,4, разъединитель РЛНД 10/400, автомобиль «ГАЗель NEXT Фермер», цистерна на шасси и 880 пластиковых контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов.

Спецтехника предоставлена в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией города Макеевки и правительством ХМАО.

Отметим, что, по данным правительства ХМАО, регион уже направил в республики Донбасса более 380 тонн гуманитарной помощи.