Ярославль, 20 сентября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Известный писатель Захар Прилепин прокомментировал новость о гибели актёра Сергея Пускепалиса. Соответствующий пост он разместил в личном телеграм-канале 20 сентября.

Сергей Пускепалис

«Сергей Пускепалис был самым любимым моим товарищем, самым добрым, самым щедрым, самым светлым. Обожал его. Души в нем не чаял», — написал писатель. Прилепин также отметил, что неоднократно посещал вместе с Пускепалисом Донбасс.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. На момент гибели артисту было 56 лет.