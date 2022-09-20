Мадрид, 20 сентября, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Обвинения в адрес президента России Владимира Путина, который якобы развязал войну со всей Европой, выдвинул испанский премьер-министр Педро Санчес в интервью Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Он высказал мнение о том, что Россия «находится в состоянии войны не только с» Киевом, «но и со всем Евросоюзом». Санчес считает, что Россия «проигрывает».

Глава испанского правительства также обвинил президента России в «использовании энергии как орудия войны». Однако, заявляет Санчес, энергетические проблемы странам ЕС якобы помогают сплотиться.