Нижний Новгород, , 18:56 — REGNUM Во время пьяной ссоры 54-летний нижегородец вытолкнул жену из окна четвертого этажа, она получила инвалидность. Суд признал его виновным по статье «Покушение на убийство». Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области 20 сентября.

Насилие Brian Snelson

По версии следствия, во время семейной ссоры мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения скинул супругу с окна балкона. Пострадавшая упала с высоты четвертого этажа и получила многочисленные травмы.

«В ходе расследования стало известно, что нижегородец обиделся на жену, которой долго не было дома, и во время ругани толкнул ее. Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал», — сообщили в ведомстве.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виду 7 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. По данным нижегородских СМИ пострадавшая стала инвалидом, на ее иждивении находится 2-летняя дочь.