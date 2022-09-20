Кемерово, 20 сентября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области поддержали инициативу губернатора Сергея Цивилёва об установлении мер поддержки кузбассовцам, которые будут участвовать в спецоперации. Об этом говорится в общении депутатов парламента к жителям Кузбасса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Более 80 лет назад наши деды и прадеды одержали Великую Победу над фашистским злом. Сегодня мы видим, что на [территории бывш. УССР] при поддержке коллективного Запада вновь множится фашистская идеология, — говорится в обращении. — Мы с болью следили за событиями последних лет: убийством мирных жителей в Донбассе, нагнетанием нацистского безумия в братской для нас стране, расширением НАТО вплотную к нашим границам. Мы видели, как накачивают оружием и инструкторами [территорию бывш. УССР], как нацисты морально уродуют детей и подростков, культивируя ненависть к России. Мы очень хорошо понимаем, чем это грозит и нашей стране, и всему миру».

В Заксобрании региона подчеркнули, что кузбассовцы — подлинные патриоты и многие готовы достойно и самоотверженно выполнять задачи спецоперации.

Напомним, что 16 сентября 2022 года в Кемеровской области принят закон «О мере социальной поддержки отдельным категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции, проводимой на [территории бывш. УССР], Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». Она предусматривает единовременную денежную выплату в размере двухсот тысяч рублей.