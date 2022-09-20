Челябинск, 20 сентября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Челябинске нашли подрядчика для выполнения работ по строительству ФОКа по тхэквондо. Информация приведена на портале госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является городское управление капитального строительства. Объект должен появиться на улице Молодогвардейцев осенью 2023 года. Работы проведёт компания «Свод», которая стала победителем аукциона.

Всего на конкурс было заявлено четыре компании. Работы предстоит выполнить за 112,4 млн рублей. Отметим, начальная стоимость контракта была более 131 млн.

Добавим, ранее торги были приостановлены управлением ФАС. Причиной стала жалоба одного из участников.