Москва, 20 сентября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. 33-летний бразильский опорный полузащитник Маурисио стал игроком московской «Родины». Об этом 20 сентября сообщает официальный сайт российского клуба.

Вячеслав Евдокимов Маурисио

Футболист присоединился к «Родине» на правах свободного агента. Действующее соглашение Маурисио с московским клубом рассчитано на один год до конца сезона 2022/23.

Ранее Маурисио выступал за грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Футболист покинул Россию 31 августа 2017 года, перейдя в греческий ПАОК на правах свободного агента.

В прошлом сезоне греческой Суперлиги 2021/22 Маурисио, выступая за «Панатинаикос», принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил три желтые карточки.