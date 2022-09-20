Нижний Новгород, , 18:49 — REGNUM Суд Канавинского района приговорил к длительному сроку заключения 45-лентнего нижегородца, который домогался двух несовершеннолетних детей. Следователи установили, что мужчина уже отбывал уголовное наказание по аналогичному преступлению. Об этом 20 сентября сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Приговор Publicdomainpictures.net

По версии следствия 28 июня 2021 года осужденный совершил противоправные действия в отношении двух девочек 11 и 12 лет, которые жили по соседству.

«Мужчина купался в озере, подплывал к детям и хватал их под водой. Девочки пожаловались на это взрослым. На следующий день злоумышленника задержали. Он был заключен под стражу. Следователи установили, что в 2007 году фигурант уже был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних по двум эпизодам и приговорен к 12 годам лишения свободы», — сообщили следователи.

Подсудимому вынесли приговор по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего — 2 эпизода). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.