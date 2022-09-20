Махачкала, , 18:45 — REGNUM Двоих жителей Дагестана признали виновными в убийстве молодого человека из-за личной неприязни. Преступление было совершено в 2017 году, однако правосудие свершилось лишь спустя пять лет. Суд отправил их в колонию строгого режима на 12 и 14 лет с ограничением свободы на два года, сообщили 20 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Пистолет Vitaly V. Kuzmin

Напомним, 27 июня 2017 года в одной из квартир по улице Ирчи Казака в Махачкале два брата Курбан и Рамазан Атциевы произвели выстрелы из травматического пистолета в 26-летнего мужчину и нанесли ему множество ударов рукояткой пистолета по голове. Когда потерпевший потерял сознание, обвиняемые выкинули его в открытое окно с седьмого этажа. Жертва скончалась на месте от полученных ранений.

Братья Атциевы также получили в ходе перестрелки огнестрельные ранения различной тяжести. Ранее суд с участием присяжных заседателей признал виновным в совершении убийства только одного из братьев. Вторым вердиктом суда от 2 сентября 2020 года подсудимые были оправданы.