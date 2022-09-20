Москва, 20 сентября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким актера и режиссера Сергея Пускепалиса, а также коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова, который он возглавлял. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Сергей Терёхин Место ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис.

«Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса», — отмечено в тексте телеграммы, направленной Путиным родным и близким погибшего.

Напомним, 56-летний худрук ярославского Театра имени Волкова Сергей Пускепалис погиб 20 сентября в ДТП на автотрассе М8 в Ростовском районе. Там же погиб его водитель.