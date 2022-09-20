Анкара, , 18:51 — REGNUM Телефонный разговор с Владимиром Зеленским провёл 20 сентября перед своим выступлением на ГА ООН турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили в его канцелярии.

Посредник Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Известно, что сказал Эрдоган: он со своей стороны указал на важность дипломатического подхода в ситуации со спецоперацией ВС РФ на территории б. УССР. Он также со своей стороны призывает все государства поддержать инициативы Турции по мирному разрешению конфликта.

Напомним, Эрдоган позиционирует себя как посредника в «урегулировании» между Россией и киевским режимом. Например, сделка по зерну была подписана в Стамбуле.

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