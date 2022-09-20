Москва, 20 сентября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Референдум о воссоединении Донецкой Народной Республики (ДНР) с Россией будет состоять из двух частей — дистанционного и обычного голосования на участках. Об этом 20 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, референдум будет продолжаться пять дней. Четыре из них голосование будет проходить в дистанционном формате.

«Четыре дня будет выделено на голосование вне участков, будут задействованы разные механизмы, но, чтобы максимальное число людей могли отдать свой голос. И один день, но с максимальными мерами безопасности для тех, кто хотел бы проголосовать на избирательных участках. Также ЦИК РФ поможет организовать голосование на избирательных участках, которые расположены в России», — сказал Пушилин.