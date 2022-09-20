Москва, 20 сентября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Американские рэперы 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) O. T. Genasis (Одис Флорес) приедут в Москву на фестиваль Banger Fest. Об этом 20 сентября сообщает телеграм-канал Mash.

Цитата из видеоклипа 6ix9ine Рэпер 6ix9ine

По данным Mash, 6ix9ine получит за выступление $300 тыс. (18 млн руб.), а O. T. Genasis — $180 тыс. (11 млн). При этом рэперам обеспечат круглосуточную охрану и перелёт бизнес-классом через Дубай (ОАЭ).

ИА REGNUM напоминает, что Banger Fest пройдёт в два дня — 24 и 25 сентября 2022 года в СК «Лужники». В первый день на сцене выступят рэперы Boulevard Depo, Элджей, SODA LUV, а во второй — 6ix9ine, GONE. Fludd, OBLADAET, HammAli & Navai и другие исполнители.