Санкт-Петербург, , 19:00 — REGNUM Пресс-служба известного российского предпринимателя Евгения Пригожина 20 сентября анонсировала выход блокбастера «Лучшие в аду».

Постер к фильму «Лучшие в аду». Telegram-канал «Кепка Пригожина»

«Кинокомпания Aurum Production сообщает о скором выходе на экраны блокбастера Евгения Пригожина «Лучшие в аду», — сказано в сообщении.

Фильм спродюсирован Пригожиным совместно с Алексеем Нагиным, с которым ранее была выпущена кинолента «Солнцепёк».

«Алексей Нагин героически погиб 20 сентября 2022 года при защите интересов России», — сказано в постере новой картины.

Название фильма перекликается с одним из недавних ответов Пригожина на обращение журналиста.

«Парни, идите в ЧВК «Вагнер» <…> Из вас сделают настоящих воинов и научат побеждать, и вы вернётесь домой в орденах и медалях. Кто-то попадёт в рай, а кто-то в ад, но в аду мы будем лучшими», — заявил 10 сентября 2022 года Евгений Пригожин.

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