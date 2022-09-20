Вашингтон, 20 сентября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Сеть выложили полный трейлер сериала «Клуб полуночников». Об этом пишет издание Entertainment Weekly.

Цитата из трейлера т/с «Клуб полуночников»

В ролике появляются главные герои шоу — подростки, которые проводят тайные собрания в загадочном особняке. Премьера проекта намечена на 7 октября 2022 года.

Напомним, сериал «Клуб полуночников» станет адаптацией одноимённой книги Кристофера Пайка. Постановщиком шоу выступит Майк Флэнаган («Призраки дома на холме»).