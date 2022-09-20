Вашингтон, 20 сентября 2022, 18:36 — REGNUM США намерены продолжить работу с Турцией, направленную на полный запрет использования на территории страны российских платёжный карт «Мир». Об этом заявила 20 сентября помощница министра финансов США Элизабет Розенберг.

Карты «Мир»
Карты «Мир»
Sdelanounas.ru

По её словам, в Вашингтоне обеспокоены сохраняющимися возможностями для обхода антироссийских санкций с помощью платёжной системы «Мир» и «продолжат взаимодействовать с Турцией, фокусируясь на этой уязвимости».

«Это та юрисдикция, на которой сосредоточено наше внимание. Наш заместитель министра предпринял конкретные и значительные усилия в этом отношении», — сказала Розенберг.

Напомним, накануне крупнейший частный банк Турции İş Bankası объявил о приостановке работы с платёжной системой «Мир». В Ассоциации туроператоров России рекомендовали российским туристам рекомендуется запасаться наличными деньгами при планировании поездок в Турцию.

На минувшей неделе управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США предупредило о готовности вводить санкции в отношении третьих стран за поддержку использования российской Национальной системы платёжных карт и платёжной системы «Мир» за пределами России.