Вашингтон, 20 сентября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. США намерены продолжить работу с Турцией, направленную на полный запрет использования на территории страны российских платёжный карт «Мир». Об этом заявила 20 сентября помощница министра финансов США Элизабет Розенберг.

Sdelanounas.ru Карты «Мир»

По её словам, в Вашингтоне обеспокоены сохраняющимися возможностями для обхода антироссийских санкций с помощью платёжной системы «Мир» и «продолжат взаимодействовать с Турцией, фокусируясь на этой уязвимости».

«Это та юрисдикция, на которой сосредоточено наше внимание. Наш заместитель министра предпринял конкретные и значительные усилия в этом отношении», — сказала Розенберг.

Напомним, накануне крупнейший частный банк Турции İş Bankası объявил о приостановке работы с платёжной системой «Мир». В Ассоциации туроператоров России рекомендовали российским туристам рекомендуется запасаться наличными деньгами при планировании поездок в Турцию.

На минувшей неделе управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США предупредило о готовности вводить санкции в отношении третьих стран за поддержку использования российской Национальной системы платёжных карт и платёжной системы «Мир» за пределами России.