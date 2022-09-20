Сборную России не допустили к участию на чемпионате Европы 2024 года
Москва, 20 сентября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Национальную сборную России по футболу не допустили к участию в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года. Об этом 20 сентября сообщается на официальном сайте УЕФА.
Fc-rostov. ru
Валерий Карпин
Напомним, жеребьевка отборочного этапа Евро-2024 пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдет в период с 14 июня и 14 июля 2024 года. В финальной стадии турнира участие примут 24 сборные.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.
В сентябре команда Валерия Карпина в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной Кыргызстана. Встреча пройдет 24 сентября в Бишкеке на «Стадионе имени Долена Омурзакова».