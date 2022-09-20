Ярославль, , 18:37 — REGNUM Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал кандидата в председатели муниципалитета Ярославля. Им стал депутат нескольких созывов городского парламента Сергей Калинин. Об этом сообщает клорреспондент ИА REGNUM.

Заседание политсовета ярославского регионального отделения «Единой России» Пресс-служба ярославского регионального отделения партии «Единая Россия»

Заявление было сделано в ходе заседания президиума политсовета регионального отделения «Единой России».

«Я знаю, что сейчас стоит вопрос о председателе муниципалитета. Было большое количество консультаций по этому вопросу как у нас здесь в Ярославле, так и на федеральном уровне, и все сходятся на Сергее Калинине Я считаю, что это человек очень достойный, которого вы все хорошо знаете, это хороший выбор. Сергей Григорьевич, уверен, что все ожидания оправдаются, могу сказать со своей стороны, что полностью поддерживаю и считаю, что это будет очень достойная работа», — заявил губернатор.

Сам Калинин также присутствовал на заседании, в ответ он пообещал оправдать оказанное доверие.