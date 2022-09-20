Ярославль, 20 сентября 2022, 18:37 — REGNUM Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал кандидата в председатели муниципалитета Ярославля. Им стал депутат нескольких созывов городского парламента Сергей Калинин. Об этом сообщает клорреспондент ИА REGNUM.

Заседание политсовета ярославского регионального отделения «Единой России»
Заседание политсовета ярославского регионального отделения «Единой России»
Пресс-служба ярославского регионального отделения партии «Единая Россия»

Заявление было сделано в ходе заседания президиума политсовета регионального отделения «Единой России».

«Я знаю, что сейчас стоит вопрос о председателе муниципалитета. Было большое количество консультаций по этому вопросу как у нас здесь в Ярославле, так и на федеральном уровне, и все сходятся на Сергее Калинине Я считаю, что это человек очень достойный, которого вы все хорошо знаете, это хороший выбор. Сергей Григорьевич, уверен, что все ожидания оправдаются, могу сказать со своей стороны, что полностью поддерживаю и считаю, что это будет очень достойная работа», — заявил губернатор.

Сам Калинин также присутствовал на заседании, в ответ он пообещал оправдать оказанное доверие.