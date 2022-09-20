Москва, , 18:31 — REGNUM Госдума может в срочном порядке принять решения, необходимые для воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Олег Морозов Council.gov.ru

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Как сообщало ИА REGNUM, референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей пройдут в одно время с 23 по 27 сентября.

По убеждению Морозова, «нет препятствий» для оперативного принятия решений Госдумой, парламентарии готовы собраться на заседание и в региональную неделю.

Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») выразил уверенность в том, что все депутаты Госдумы поддержат вхождение ЛДНР и освобожденных территорий в состав России.

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