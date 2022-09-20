Вашингтон, 20 сентября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) рассказал о планах относительно производства одежды. Его слова приводит издание Forbes.

Цитата из интервью Канье Уэст

«Когда они [очки] будут продаваться в Америке, они будут производиться в Америке, а когда они будут продаваться в Китае, они будут производиться в Китае. Таким образом, очки будут стоить 20 долларов, и вообще все в магазине Ye Supply будет стоить 20 долларов. И мы работаем над тем, чтобы сделать одежду бесплатной. Потому что жизнь бесплатна», — рассказал артист. В то же время Уэст не уточнил, когда именно произойдёт снижение цен на продукцию.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Канье Уэст признался, что не прочитал ни одной книги. По мнению рэпера, чтение можно сравнить с «поеданием брюссельской капусты».