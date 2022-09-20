Новосибирск, 20 сентября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В Новосибирске капитальный ремонт Октябрьского моста ведётся с отставанием. Это подтвердил руководитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Константин Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«Отставание от графика составляет около 25 календарных дней. Процент готовности — чуть менее 10%, — цитируют цитируют «НГС Новости» Васильева. — Так как ещё достаточно большой промежуток времени до окончания работ, думаю, какие-то сложности мы не видим, так как можно все эти работы нагнать».

Подрядчик — компания «СпецТрансСтрой» объяснил причины отставания тем, что применение типовых проектных решений при выполнении работ на Октябрьском мосту невозможно и для начала каждого вида работ нужна разработка технической документации с детальной проработкой каждого узла, с учётом действующих подвижных нагрузок, износа конструктивных элементов, предаварийного состояния сооружения и необходимости сохранения существующих архитектурных форм.