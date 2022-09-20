Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Торгово-развлекательный центр «Июнь» на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга повторно выставили на продажу, на этот раз по сниженной цене, за 3,7 млрд рублей, сообщает 20 сентября издание РБК.

vk.com/june_piter ТРЦ «Июнь» в Красногвардейском районе СПб

Это не первая попытка продажи ТРЦ за последнее время. Так, нынешний владелец центра «Сбербанк», который получил его, выкупив 100% бизнеса у ГК «Регионы», пытался продать «Июнь» еще в 2021 году за 4 млрд рублей. Однако найти покупателя на объект, построенный 16 лет назад, не удалос, и собственник снизил цену на 269 млн рублей. Но, как считают эксперты рынка, и это\а цена чрезмерно завышена, как и неудачно выбрано время для продажи актива.

«В текущих условиях покупка торговых объектов является высокорискованной ввиду ухода операторов. Это в свою очередь влечет снижение арендных доходов и посещаемости. По моей оценке, цена завышена», — отметил партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG. Estate Валерий Трушин.

Ранее ИИА REGNUM сообщало, что на северо-западе Петербурга в Приморском районе продают торговый центр Villa за 800 млн рублей.