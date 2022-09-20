В Петербурге пытаются продать ТРЦ «Июнь» за 3,7 млрд рублей
Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Торгово-развлекательный центр «Июнь» на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга повторно выставили на продажу, на этот раз по сниженной цене, за 3,7 млрд рублей, сообщает 20 сентября издание РБК.
Это не первая попытка продажи ТРЦ за последнее время. Так, нынешний владелец центра «Сбербанк», который получил его, выкупив 100% бизнеса у ГК «Регионы», пытался продать «Июнь» еще в 2021 году за 4 млрд рублей. Однако найти покупателя на объект, построенный 16 лет назад, не удалос, и собственник снизил цену на 269 млн рублей. Но, как считают эксперты рынка, и это\а цена чрезмерно завышена, как и неудачно выбрано время для продажи актива.
«В текущих условиях покупка торговых объектов является высокорискованной ввиду ухода операторов. Это в свою очередь влечет снижение арендных доходов и посещаемости. По моей оценке, цена завышена», — отметил партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG. Estate Валерий Трушин.
Ранее ИИА REGNUM сообщало, что на северо-западе Петербурга в Приморском районе продают торговый центр Villa за 800 млн рублей.