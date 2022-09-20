Курган, 20 сентября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Щучанском округе Курганской области создаётся современный «Экотехнопарк «Щучье» на базе бывшего завода по уничтожению химического оружия. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Паспорт технопарка «Щучье»

В экотехнопарке «Щучье» будут перерабатывать отходы промышленных предприятий I и II классов опасности в безопасное и пригодное для повторного использования сырьё. Производство безотходное. Все технологии будут замкнуты в единый цикл: отходы от одних стадий станут сырьем для других. Контроль состояния воздуха, почвы, воды, снега донных отложений будет идти по 149 показателям.

Реконструкцией бывшего Щучанского химкомбината занимается Федеральный экологический оператор (ФЭО) — предприятие госкорпорации «Росатом». Начальник службы реализации экологических проектов ФЭО Артём Поляков отмечает, что при проектировании объекта был изучен самый передовой международный опыт.

«Конечные продукты термического обезвреживания будут использоваться в строительной промышленности. У нас уже есть предложения от коммерческих структур, которые готовы использовать данный материал в виде строительного компонента», — поделился планами Артем Поляков.

На данный момент в технопарке «Щучье» трудоустроено более 150 человек. Большинство рабочих — жители округа. Когда объект заработает на полную мощность, штат увеличится до 470-490 человек, налоговые и иные отчисления в бюджет региона составят порядка 239 млн рублей, — отмечают в правительстве региона.