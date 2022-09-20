Оренбург, 20 сентября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Политтехнолог, эксперт центра ПРИСП Кирилл Шкилёв считает, что воссоединение ЛНР и ДНР с Россией повлияет на ход специальной военной операции. Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя подготовку Донбасса к референдумам.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

«Интересно, что сама идея незамедлительного проведения референдума, которая уже фактически оформлена на уровне народных республик законодательно, возникла на фоне общественного обсуждения хода СВО. А сроки проведения, которые уже обсуждаются, говорят о том, что этот шаг не только политический, но и, скорее всего, приведет к изменению хода и, возможно, статуса специальной военной операции. Однако в первую очередь вхождение в состав России освобожденных территорий позволит завершить спецоперацию и достичь всех поставленных целей, исключит возможность замораживания конфликта и каких-либо уступок со стороны России», — сказал эксперт.

По его словам, тревогу вызывает техническая сторона вопроса. Важно соблюсти легитимность и открытость выборного процесса, чтобы большинство жителей республик смогли принять в референдуме участие, не опасаясь за свою безопасность.

Напомним, общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководству Республик с предложением провести референдумы о вхождении территорий в состав России.