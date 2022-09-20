Ростов, Ярославская область, , 18:09 — REGNUM Автомобиль, в котором ехал актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, задел встречный грузовик. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

«При движении по автодороге М8 в Ростовском районе на 201 км автомобиль «Форд», совершил столкновение по касательной со встречным грузовым автомобилем «Скания», после чего произошло столкновение с встречным грузовым автомобилем «Даф», — сообщили в УМВД.

В сети появилось и видео момента столкновения. Из него не ясно, кто из водителей нарушил правила дорожного движения — столкновение произошло в районе разделительной полосы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Напомним, в ДТП погиб сам Пускепалис и водитель театра имени Волкова Александр Синицын. Водитель грузовика госпитализирован.

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